صور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد كرنفال فنى بكلية رياض الأطفال







أسيوط ـ محمود عجمى

شهد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، افتتاح أعمال الكرنفال الفنى المسرحى لكلية رياض الأطفال والمقام بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضى، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال نائبه للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجدة هاشم عميدة الكلية، وكذلك ضيوف الجامعة من الوفد الروسى، والذى يضم الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك، والدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيكتور ميشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم إبرامجوف رئيس قسم اللغات الشرقية ببيتاجورسك إلى جانب لفيف من وفد طلابى من نفس الجامعة ، وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المشاركين فى تنظيم المعرض والإشراف عليه .

واستعرض الحضور المعرض الفنى الذى نظمته الكلية، والذى يضم أعمال يدوية لطالبات الفرقة الأولى والثانية برياض الأطفال، كما تم تقديم بعض الفقرات الغنائية للضيوف .

وقالت الدكتورة ماجدة هاشم، عميدة كلية رياض بجامعة أسيوط، أن الكرنفال يتضمن معرضاً لأعمال الطالبات خلال هذا العام، والتى شملت العديد من الوسائل التعليمية، مثل المجسمات والكتب التفاعلية والعرائس وغيرها، والتى تهدف إلى تنمية مهارات طفل الروضة العلمية واللغوية والفنية والرياضية وإعداد الطفل للقراءة والكتابة وشملت أيضًا ألعاب تعليمية وحركية والتى يتم التبرع بها سنويًا لصالح عشرين روضة أطفال من الروضات الأكثر احتياجًا بالمحافظة عملاً ببرتوكول التعاون بين الكلية ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وكان الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، استقبل اليوم وفد رفيع المستوى من جامعة بيتاجورسك بروسيا الاتحادية، وذلك خلال زيارتهم إلى جامعة أسيوط للمشاركة فى افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة كأول مركز لتعليم اللغة الروسية على مستوى الجامعات المصرية وواحداً من أعضاء شبكة معهد بوشكين فى موسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها.

وأكد الدكتور احمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط، على أهمية استثمار العلاقات المتميزة بين جامعتى أسيوط و بيتاجورسك وذلك من خلال توأمة وشراكة حقيقية قائمة على زيادة الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعتين بما يصب فى صالح العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط ترحب بفكرة تسويق معهد بوشكين والذى من شأنه تشجيع الطلاب والباحثين والراغبين فى تعلم اللغة الروسية من المصريين على الاستفادة بما يقدمه من خدمات تعليمية وثقافية ودورات تدريبية لتعليم اللغة الروسية ، مؤكداً ان المعهد قادر على تسهيل تلك الخدمات للطلاب والدراسين المصريين .

ومن جانبه، أشاد الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك بما توفره جامعة أسيوط من إمكانيات دراسية وبرامج ترفيهية للطلاب الروس، مؤكداً على جودة الخدمات التعليمية الاحترافية المقدمة للطلاب الروس والتى تهتم بدراسة أسس الحضارة العربية والتاريخ الإسلامى والثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات الثنائية الناجحة بين البلدين تعد لبنة لتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين.

وحول العلاقات الوطيدة التى تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية، أكد الدكتور صلاح أبو الهوى، أن تلك الروابط تعد فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والتى امتدت لأكثر من 23 عاماً تم خلالها استقبال أكثر من 700 طالب وطالبة بالإضافة إلى عددا من الوفود الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أحد نقاط القوة فى علاقات جامعة أسيوط الدولية والتى تنفرد بها على مستوى الجامعات المصرية ، معلناً أنه سيتم صباح غد الثلاثاء الافتتاح الرسمى لمركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط بحضور ممثلين عن السفارة الروسية بالقاهرة .



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني



رئيسي جامعتى أسيوط وبيتاجورسيك الروسية يشهدان كرنفال فني