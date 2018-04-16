صور.. خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالتعاون مع الإدارة الصحية بدسوق

صور.. خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالتعاون مع الإدارة الصحية بدسوقالإثنين، 16 أبريل 2018 06:00 ص
مكافحة الحشرات الطائرة بدسوق
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قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تم وضع خطة لمكافحة الحشرات الطائرة، بالتعاون مع الإدارة الصحية ووحدة الملاريا بدسوق.
وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع" أنه كلف نائبه أحمد عيسى نائب رئيس المركز بالتنسيق مع المهندس عبده عبد المحسن، رئيس وحدة الملاريا باستكمال العمل والرش وتنفيذ الخطة، وتطهير جميع صناديق القمامة، والرش بصفة مستمرة لمكافحة أمراض الصيف بجميع شوارع وقرى مركز ومدينة دسوق.
1- مكافحة الحشرات الطائرة بدسوق
2- رش صناديق القمامة
3- رش الحدائق لمكافحة الحشرا الطائرة
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