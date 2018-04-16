video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالتعاون مع الإدارة الصحية بدسوق

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:00 ص
صور.. خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالتعاون مع الإدارة الصحية بدسوق مكافحة الحشرات الطائرة بدسوق


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تم وضع خطة لمكافحة الحشرات الطائرة، بالتعاون مع الإدارة الصحية ووحدة الملاريا بدسوق.

وأضاف  الحشاش، لـ"اليوم السابع" أنه كلف نائبه أحمد عيسى نائب رئيس المركز بالتنسيق مع المهندس عبده عبد المحسن، رئيس وحدة الملاريا باستكمال العمل والرش وتنفيذ الخطة، وتطهير جميع صناديق القمامة، والرش بصفة مستمرة لمكافحة أمراض الصيف بجميع شوارع وقرى مركز ومدينة دسوق.

 

 

1- مكافحة الحشرات الطائرة بدسوق
1- مكافحة الحشرات الطائرة بدسوق

 

2- رش صناديق القمامة
2- رش صناديق القمامة

 

3- رش الحدائق لمكافحة الحشرا الطائرة
3- رش الحدائق لمكافحة الحشرا الطائرة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم كفر الشيخ: تشديدات بالمدارس استعدادا لامتحانات الفصل الثانى

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

ملاريا

حشرات

مكافحه




لا تفوتك
أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

فيس بوك يدعم ميزة stories بإضافات جديدة لمنافسة سناب شات

فيس بوك يدعم ميزة stories بإضافات جديدة لمنافسة سناب شات

حكايات كأس العالم.. عندما منحت الحرب العالمية الثانية رقما قياسيا لإيطاليا

حكايات كأس العالم.. عندما منحت الحرب العالمية الثانية رقما قياسيا لإيطاليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة