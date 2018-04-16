صور.. خبراء جامعة سوهاج يشاركون فى قافلة زراعية لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة







سوهاج - محمود مقبول

استضاف دوار آل عمران بقرية عنيبس مركز جهينة بسوهاج ، القافلة الزراعية للمحافظة التي نظمتها جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز ومديرية الزراعة ، تحت رعاية الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، بحضور كلا من الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزراة الزراعة بسوهاج، وإشرف حمدان مدير عام الانتاج الحيواني بسوهاج وحازم أبو خبر رئيس مجلس مدينة جهينة ورمضان بريدي رئيس مجلس قروى عنيبس والعمدة الأمير عمران ، وعدد كبير من المزارعين من مختلف انحاء مركز جهينة.

وشارك في القافلة الدكتور محمد حسين والدكتور ياسر إبراهيم من كلية الزراعة، ومحفوظ الضبع مدير الإدارة الزاعية بسوهاج وعبد الباسط الماسخ وأحمد عبد الرحمن مدير الانتاج الحيواني بالإدارة الزراعية بجهينة ويسري عمران رئيس الجمعية الزراعية بعنيبس وخالد عبدالباسط مدير الجمعية الزراعية بعنيبس وحاتم عمران بقصر ثقافة طهطا.

وقال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة،إنه تم توعية المزارعين بعملية الزراعة الحديثة والطرق التى تؤدى الى ارتفاع المحصول والجودة العالية وخاصة محصول القمح والذرة الشامية "الصفراء"،والقطن وكذلك طرق الرى الحديثة بدلا من الغمر لترشيد استهلاك المياه وتوعية الفلاح على استعمال التقنيات الحديثة في الري.

كما تناولت الندوة طرق تنمية الثروة الحيوانية، والاهتمام بصحة الحيوان، وتوفير الأمصال اللازمة له، واتباع طرق جديدة فى التكنولوجيا الحيوية، لإنتاج سلالات عالية الإنتاج والتوسع فى إدخال أنواع جديدة .

وتحدث الدكتور صفوت شلبي استاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة سوهاج باستفاضه حول أهم المحاصيل الزراعية ومنها القمح والذره الصفراء والقطن ، موكدا أن الدولة تهدف الآن لزيادة المساحة المزروعة بالقطن، وتناول مواعيد زراعته وافضل انواع التقاوى، موضحا افضل الطرق لتجهيز الأرض للزراعة.

وقال الدكتور جمال سلومة استاذ الثروة الحيوانية ، إن تربية الماشية باتت علم حديث له أساليب متطورة ، موضحا طرق علاجها والاهتمام بها بالطريقة العلمية.



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين



القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين