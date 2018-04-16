video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. خبراء جامعة سوهاج يشاركون فى قافلة زراعية لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:48 م
صور.. خبراء جامعة سوهاج يشاركون فى قافلة زراعية لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين


سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

استضاف دوار آل عمران بقرية عنيبس مركز جهينة بسوهاج ، القافلة الزراعية للمحافظة التي نظمتها جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز ومديرية الزراعة ، تحت رعاية الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، بحضور كلا من الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزراة الزراعة  بسوهاج، وإشرف حمدان مدير عام الانتاج الحيواني بسوهاج وحازم أبو خبر رئيس مجلس مدينة جهينة ورمضان بريدي رئيس مجلس قروى عنيبس والعمدة الأمير عمران ، وعدد كبير من المزارعين من مختلف انحاء مركز جهينة.

وشارك في القافلة الدكتور محمد حسين والدكتور ياسر إبراهيم من كلية الزراعة، ومحفوظ الضبع مدير الإدارة الزاعية بسوهاج وعبد الباسط  الماسخ وأحمد عبد الرحمن مدير الانتاج الحيواني بالإدارة الزراعية بجهينة ويسري عمران رئيس الجمعية الزراعية بعنيبس وخالد عبدالباسط مدير الجمعية الزراعية بعنيبس وحاتم عمران بقصر ثقافة طهطا.

وقال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة،إنه تم توعية المزارعين بعملية الزراعة الحديثة والطرق التى تؤدى الى ارتفاع المحصول والجودة العالية وخاصة محصول القمح والذرة الشامية  "الصفراء"،والقطن وكذلك طرق الرى الحديثة بدلا من الغمر لترشيد استهلاك المياه وتوعية الفلاح على استعمال التقنيات الحديثة في الري.

كما تناولت الندوة طرق تنمية الثروة الحيوانية، والاهتمام بصحة الحيوان، وتوفير الأمصال اللازمة له، واتباع طرق جديدة فى التكنولوجيا الحيوية، لإنتاج سلالات عالية الإنتاج والتوسع فى إدخال أنواع جديدة .

وتحدث الدكتور صفوت شلبي استاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة سوهاج باستفاضه حول أهم المحاصيل الزراعية ومنها القمح والذره الصفراء والقطن ، موكدا أن الدولة تهدف الآن لزيادة المساحة المزروعة بالقطن، وتناول مواعيد زراعته وافضل انواع التقاوى، موضحا افضل الطرق لتجهيز الأرض للزراعة.

وقال الدكتور جمال سلومة استاذ الثروة الحيوانية ، إن تربية الماشية باتت علم حديث له أساليب متطورة ، موضحا طرق علاجها والاهتمام بها بالطريقة العلمية.

القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (1)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين 
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (2)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين 
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (3)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين 
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (4)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (5)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (6)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (7)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين (8)
القافلة الزراعية في جهينة بمشاركة الخبراء والمزارعين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. انطلاق ملتقى التوظيف السنوى الثامن بزراعة سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

قافلة زراعية

ارشاد زراعى

جامعة سوهاج

جهينة

عنيبس




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة