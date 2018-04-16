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صور.. جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا الدواء بالهند

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:11 م
صور.. جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد تكنولوجيا الدواء بالهند جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى


القليوبية شريف الديب
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وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة المنصورة ومعهد جوياتى للتكنولوجيا الدوائية بالهند ويمثله الدكتوراجي كومار.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، الدكتور منال عيد وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور خالد بشير مدير برنامج الصيدلة الأكلينيكية.

تأتى الاتفاقية فى اطار خطة الجامعة لعقد اتفاقيات وشراكة مع مختلف الجامعات المراكز والمعاهد البحثية العالمية لنقل الخبرات المتميزة للباحثين بالجامعة.

وأشارت الدكتور ناهد العنانى أن الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات و الخبرات العلمية والبحثية والتدريسية، تبادل الخبرات فى مجال التعليم والتعلم، تنظيم برامج دراسية قصيرة المدى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ودعوة الباحثين من الطرفين إلى المشاركة بهذه البرامج، تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش عمل  على كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعوة الباحثين للمشاركة، تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين واستضافة الباحثين لفترات محددة مسبقا ولأغراض بحثية وتعلمية لاجراء أجزاء من التجارب البحثية العملية التطبيقية فى مجالات الاهتمام المشترك.

 

 

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى (1)
جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى 

 

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى (2)
جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى 

 

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى (4)
جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى 

 

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى (5)
جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى

 

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى (7)
جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى

 

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى (8)
جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع معهد جوياتى 

 


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