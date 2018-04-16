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صور.. الطب البشرى بجامعة قناة السويس تحتفل بيوم الصحة العالمى

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:30 م
صور.. الطب البشرى بجامعة قناة السويس تحتفل بيوم الصحة العالمى الطب البشرى بجامعة قناة السويس تحتفل بيوم الصحة العالمى


الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت كلية طب جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين،إحتفالاتها باليوم العالمى للصحة،والذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور أسامة عنترعميد كلية الطب.

ويشرف على تنظيم الإحتفالية قسم طب المجتمع بكلية الطب، برئاسة الدكتورة أماني وحيد، تحت شعار "الصحة للجميع" التغطية الصحية الشاملة ، وبدأ الإحتفال بإقامة مارثون المشى من أمام مبنى قسم طب المجتمع، ووصولاً لمبنى رئاسة الجامعة، حيث أستقبلهم الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين الجامعة المساعد، وتم عقد ندوة الإفتتاح بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمى الجامعى.

منسقوا المؤتمر الدكتورة نادية رزق والدكتورة لمياء فيله والدكتورة أميرة جمال.

 

 

1- مارثون كلية الطب فى يوم الصحه العالمى
 مارثون كلية الطب فى يوم الصحه العالمى

 

2- جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

4- الإحتفال بيوم الصحة العالمى
 الإحتفال بيوم الصحة العالمى

 

5- جانب من الطلاب المشاركين
 جانب من الطلاب المشاركين

 

6- مشاركات الطلاب فى اليوم
 مشاركات الطلاب فى اليوم

 

7- أمام مبنى الإدارة
 أمام مبنى الإدارة

 

8- الدكتور غراب فى استقبال الطلاب
الدكتور غراب فى استقبال الطلاب

 


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كلية الطب جامعة قناة السويس تحتفل باليوم العالمى للصحة

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