صور.. الطب البشرى بجامعة قناة السويس تحتفل بيوم الصحة العالمى







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت كلية طب جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين،إحتفالاتها باليوم العالمى للصحة،والذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور أسامة عنترعميد كلية الطب.

ويشرف على تنظيم الإحتفالية قسم طب المجتمع بكلية الطب، برئاسة الدكتورة أماني وحيد، تحت شعار "الصحة للجميع" التغطية الصحية الشاملة ، وبدأ الإحتفال بإقامة مارثون المشى من أمام مبنى قسم طب المجتمع، ووصولاً لمبنى رئاسة الجامعة، حيث أستقبلهم الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين الجامعة المساعد، وتم عقد ندوة الإفتتاح بقاعة المؤتمرات بالمستشفى التعليمى الجامعى.

منسقوا المؤتمر الدكتورة نادية رزق والدكتورة لمياء فيله والدكتورة أميرة جمال.



مارثون كلية الطب فى يوم الصحه العالمى



جانب من المشاركين



الإحتفال بيوم الصحة العالمى



جانب من الطلاب المشاركين



مشاركات الطلاب فى اليوم



أمام مبنى الإدارة