شكرى للقائم بأعمال وزير خارجية أمريكا: يجب إجراء تحقيق دولى بشأن كيماوى سوريا







كتب أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية، تلقى اتصالاً مساء الاثنين من "بول سوليفان" القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكى تناول التطورات الأخيرة فى سوريا.

واستعرض الوزير شكرى، خلال الاتصال تقييم مصر للتصعيد العسكرى على المسرح السوري، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود من اجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمى للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لاستخدام اسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت فى هذا الشأن، ومطالباً بإجراء تحقيق دولى شفاف للتحقق من صحة استخدام السلاح الكيميائي فى سوريا.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط الإيجابى فى المفاوضات.