video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى للقائم بأعمال وزير خارجية أمريكا: يجب إجراء تحقيق دولى بشأن كيماوى سوريا

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:46 م
شكرى للقائم بأعمال وزير خارجية أمريكا: يجب إجراء تحقيق دولى بشأن كيماوى سوريا وزير الخارجية سامح شكرى


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية، تلقى اتصالاً مساء الاثنين من "بول سوليفان" القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكى تناول التطورات الأخيرة فى سوريا.

 

واستعرض الوزير شكرى، خلال الاتصال تقييم مصر للتصعيد العسكرى على المسرح السوري، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود من اجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمى للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لاستخدام اسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت فى هذا الشأن، ومطالباً بإجراء تحقيق دولى شفاف للتحقق من صحة استخدام السلاح الكيميائي فى سوريا. 

 

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط الإيجابى فى المفاوضات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى لوزير الخارجية العراقى: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة العراق

سامح شكرى: التصعيد العسكرى يزيد الأمر تعقيدا فى سوريا

فيديو.. سامح شكرى عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة: "لا نعتبر ذلك فشلا"

وزير الخارجية

اخبار مصر

سامح شكرى

اخبار امريكا

اخبار سوريا




لا تفوتك
تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

تقارير: جاريث بيل يهدد رغبة ريال مدريد فى التعاقد مع محمد صلاح

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة ليس خصخصة.. ولا استغناء عن أى عامل

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

30 يوما على رمضان .. البحوث الفلكية: غد الثلاثاء أول أيام شعبان فلكيا.. واللجان الشرعية لدار الإفتاء تستطلع هلاله اليوم.. والحسابات الفلكية تكشف: الهلال يبقى فى السماء 28 دقيقة.. وغرة الشهر الكريم 17 مايو

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

ملكات جمال العالم يتنافسن بمسابقة ملابس البحر من مرسى علم.. 60 متسابقة تشارك دعمًا للسياحة.. المصرية تتمسك بشرقيتها بفستان.. وبيلاروسيا ترفع شعار ملكة البيئة على المايوه.. و10 دول تتنافس على اللقب.. فيديو وصور

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

النعيمى فى حضن رعاة الإرهاب.. رئيس وزراء قطر يحتفل مع إرهابى مطلوب من الدوحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة