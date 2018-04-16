video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بمشاركة 1000 شاب..

شرم الشيخ تستضيف ملتقى فنون شباب العالم لـ 180 دولة نوفمبر المقبل

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:00 م
شرم الشيخ تستضيف ملتقى فنون شباب العالم لـ 180 دولة نوفمبر المقبل شرم الشيخ - أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تستضيف مدينة شرم الشيخ، ملتقى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1000 شاب من 180 دولة حول العالم، من مختلف الفنون، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم الملتقى ومؤسس "أوستراكا"، للفنون، إن مشاركة ألف شاب أقل من 40 سنة، من 180 دولة حول العالم، فى أكبر فعالية فنية يشهدها العالم، خلال نوفمبر المقبل، يعد إنجازًا غير مسبوق تشهده مدينة شرم الشيخ، حيث سيشارك الشباب من مختلف أنواع الفنون من موسيقى وغناء وفنون تشكيلية وفنون بصرية ومسرح تجريبي ومصممين أزياء.

أضاف "حميدة"، فى بيان له، نسعى إلى أن ترعى وزارتى الثقافة والسياحة، الملتقى بجانب محافظ جنوب سيناء الذى يرعى ويدعم الملتقى، مشيرًا إلى أن "أوستراكا" تستعد للمشاركة فى احتفالات جنوب سيناء بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 إبرايل  بعقد ملتقى دولى للفنون، بعنوان "ملتقى سيناء الدولى للفنون" خلال الفترة من 20 إلى 30 إبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتم اختيار اسم سيناء حتى نوصل رسالة إلى العالم حتى يعلم الجميع أن اسم سيناء غير مرتبط بالإرهاب بل باحداث فنية عالمية، مضيفًا "أوستراكا" الحاصلة على ترخيص من وزارة الاستثمار، وتعمل وتستثمر فى الثقافة والفنون وهى القوة الناعمة التى من خلالها نستطيع أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الرياضى الأول بمشاركة الخطيب ومحمود سعد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

ملتقى شباب العالم

شرم الشيخ




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة