شرم الشيخ تستضيف ملتقى فنون شباب العالم لـ 180 دولة نوفمبر المقبل







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تستضيف مدينة شرم الشيخ، ملتقى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 1000 شاب من 180 دولة حول العالم، من مختلف الفنون، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم الملتقى ومؤسس "أوستراكا"، للفنون، إن مشاركة ألف شاب أقل من 40 سنة، من 180 دولة حول العالم، فى أكبر فعالية فنية يشهدها العالم، خلال نوفمبر المقبل، يعد إنجازًا غير مسبوق تشهده مدينة شرم الشيخ، حيث سيشارك الشباب من مختلف أنواع الفنون من موسيقى وغناء وفنون تشكيلية وفنون بصرية ومسرح تجريبي ومصممين أزياء.

أضاف "حميدة"، فى بيان له، نسعى إلى أن ترعى وزارتى الثقافة والسياحة، الملتقى بجانب محافظ جنوب سيناء الذى يرعى ويدعم الملتقى، مشيرًا إلى أن "أوستراكا" تستعد للمشاركة فى احتفالات جنوب سيناء بذكرى تحرير سيناء الموافق 25 إبرايل بعقد ملتقى دولى للفنون، بعنوان "ملتقى سيناء الدولى للفنون" خلال الفترة من 20 إلى 30 إبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتم اختيار اسم سيناء حتى نوصل رسالة إلى العالم حتى يعلم الجميع أن اسم سيناء غير مرتبط بالإرهاب بل باحداث فنية عالمية، مضيفًا "أوستراكا" الحاصلة على ترخيص من وزارة الاستثمار، وتعمل وتستثمر فى الثقافة والفنون وهى القوة الناعمة التى من خلالها نستطيع أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام.