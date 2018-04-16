تموين القليوبية تشن حملة تموينية موسعة لمراقبة الأسعار وضبط أسواق المحافظة

شنت مباحث التموين بالقليوبية، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حملة موسعة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية ورفع الأسعار بصورة عشوائية، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتى بدون بيانات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضيتين فى مجال السلع الغذائية منتهية الصلاحية، الأولى تخص "س. م"، 27 سنة، مسؤول عن كشك مواد غذائية بالشارع

العمومى فى أبو زعبل بدائرة مركز الخانكة، لحيازته وعرضه سلعا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، إذ تم ضبط 22 زجاجة كوكتيل أناناس و12 عبوة مشروبات غازية سعة 355 "مل" منتهية الصلاحية.

وضبطت الحملة أيضا "و. س. ا"، 33 سنة، مسؤول عن محل عصير بجوار مزلقان السكة الحديد فى "أبو زعبل" بالخانكة، لحيازته وعرضه سلعا غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، إذ تم ضبط 25 عبوة مشروبات غازية سعة 355 "مل" منتهية الصلاحية .

وحررت الحملة محضرا لإدارة مخبز بدون ترخيص، إذ تم ضبط "ع. ع"، 52 سنة، مسؤول عن مخبز سياحى بناحية الشارع العمومى "أبو زعبل" بدائرة مركز الخانكة، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته واستخدامه دقيقا مدعما من المخصص للمخابز البلدية، والذى يتم توفيره عبر التلاعب بماكينات صرف الخبز بإثبات نقاط وهمية، وتم ضبط 250 كيلو جراما من الدقيق المدعم استخراج 82%، وأيضا "ع. ا"، 43 سنة، مسؤول عن مخبز سياحى بناحية شارع المحطة فى "أبو زعبل"، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته واستخدامه سلعا تموينية "سكر مدعم"، يتم توفيره وتهريبه من البدالين التموينيين، وتم ضبط (40 كيلو جراما من سكر "بلدنا" الخاص بوزارة التموين).

كما شهدت الحملة أيضا ضبط قضيتين فى مجال إدارة المصانع بدون ترخيص، وضبط "س. م"، 48 سنة، مسؤول عن مصنع لوليتا لتصنيع المواد الغذائية الكائن بناحية حوض خارج الزمام فى أرض التين بـ"أبو زعبل"، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعثرت الحملة بالمصنع على 3 ماكينات تعبئة، و5 كراتين لصق، و1000 كرتونة فارغة، و300 كيلو جرام مواد صناعية، و300 كرتونة معبأة تضم كل واحدة 60 قطعة منتج نهائى، والقضية الثانية تخص "س. س"، 38 سنة، مسؤول عن مصنع لتصنيع الكرتون بناحية حوض خارج الزمام فى أرض التين بـ"أبو زعبل"، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعُثر بالمصنع على ماكينة تصنيع كرتون، وماكينتى لصق وتفصيل، وماكينتى دبوس، ومقص كهرباء، و11 رول بَكَر، و1200 كرتونة تحت التجهيز والتشطيب، و1500 كرتونة منتج نهائى.