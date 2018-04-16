تركيب خطوط مياه شرب واستكمال الممشى السياحي بمدينة الخارجة

تركيب خطوط مياه شرب واستكمال الممشى السياحي بمدينة الخارجةالإثنين، 16 أبريل 2018 05:15 م
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أعمال توصيل خط مياة بطول 150 متر خلف ديوان عام المحافظة لرى نخيل مزرعة الموالح التابعة لديوان عام المحافظة نظام الرى الحديث "رى بالتنقيط" لترشيد استهلاك المياه، وذلك بمعرفة العاملين بقسم المياه تحت اشراف أحمد شعبان والمهندسه أميمة على ثعلب مديرة مرفق المياه، كما تم إصلاح بيارة صرف صحى بعمارة 21 بحى 25 يناير بمعرفه فريق صيانه أعطال الصرف الصحى تحت إشراف محمد سيد والمهندسة نعمات عيد سعيد مديرة المرفق .
وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى بيان له، إن الوحدة المحلية تقوم أيضا بتركيب مقاعد خشبيه بالممشى بمدخل مدينه الخارجة الغربيه "طريق الخارجه /الداخلة" بجوار حى 25 يناير وتثبيتها تحت إشراف المهندس أحمد فؤاد مدير ادارة تحسين البيئة، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بالممشى شمال معبد هيبس عند مدخل الخارجة من الناحية الشمالية، والبدء فى تزيين الأعمدة بمعرفة العاملين بقسم الانارة تحت إشراف المهندس محمد عبداللاه صديق مدير قسم الإنارة بالمركز.
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