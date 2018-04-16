video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب خطوط مياه شرب واستكمال الممشى السياحي بمدينة الخارجة

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:15 م
تركيب خطوط مياه شرب واستكمال الممشى السياحي بمدينة الخارجة تركيب خطوط مياه شرب


الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أعمال توصيل خط مياة بطول 150 متر خلف ديوان عام المحافظة لرى نخيل مزرعة الموالح التابعة لديوان عام المحافظة نظام الرى الحديث "رى بالتنقيط" لترشيد استهلاك المياه، وذلك بمعرفة العاملين بقسم المياه تحت اشراف أحمد شعبان والمهندسه أميمة على ثعلب مديرة مرفق المياه،  كما تم إصلاح بيارة صرف صحى بعمارة 21 بحى 25 يناير بمعرفه فريق صيانه أعطال الصرف الصحى  تحت إشراف محمد سيد والمهندسة نعمات عيد سعيد مديرة المرفق .

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى بيان له، إن الوحدة المحلية تقوم أيضا بتركيب مقاعد خشبيه بالممشى بمدخل مدينه الخارجة الغربيه "طريق الخارجه /الداخلة" بجوار حى 25 يناير وتثبيتها تحت إشراف المهندس أحمد فؤاد مدير ادارة تحسين البيئة، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بالممشى شمال معبد هيبس عند  مدخل الخارجة من الناحية الشمالية، والبدء فى تزيين الأعمدة بمعرفة العاملين بقسم الانارة تحت إشراف المهندس محمد عبداللاه صديق مدير قسم الإنارة بالمركز.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئاسة مركز الخارجة تنفذ 118 قرار إزالة ومخالفة سرقة مياه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة