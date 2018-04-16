تركيب خطوط مياه شرب واستكمال الممشى السياحي بمدينة الخارجة

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى بيان له، إن الوحدة المحلية تقوم أيضا بتركيب مقاعد خشبيه بالممشى بمدخل مدينه الخارجة الغربيه "طريق الخارجه /الداخلة" بجوار حى 25 يناير وتثبيتها تحت إشراف المهندس أحمد فؤاد مدير ادارة تحسين البيئة، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بالممشى شمال معبد هيبس عند مدخل الخارجة من الناحية الشمالية، والبدء فى تزيين الأعمدة بمعرفة العاملين بقسم الانارة تحت إشراف المهندس محمد عبداللاه صديق مدير قسم الإنارة بالمركز.