تحرير 1488 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1488 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 372 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و56 مخالفة إزالة ملصقات و84 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 14 سيارة و134 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 33 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و59 رخصة لمخالفة البيئة و105 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 43 رخصة لمخالفة خط السير و47 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و67 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 203 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 74 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و55 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و48 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.