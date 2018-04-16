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برلمانى روسى: موسكو ستصبح أكثر صرامة حال تعدت واشنطن الخط الأحمر فى سوريا

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:50 م
برلمانى روسى: موسكو ستصبح أكثر صرامة حال تعدت واشنطن الخط الأحمر فى سوريا البرلمانى الروسى قنسطنطين كوساتشوف


أ ش أ
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حذر رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسى قنسطنطين كوساتشوف، من أنه فى حال تخطى الأمريكيين "الخط الأحمر" فى سوريا، فإن موقف روسيا سيصبح أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن واشنطن على علم بذلك.

وقال كوساتشوف - فى تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "هناك فهم واضح لما يحدث فى سوريا وأين تلك الخطوط الحمراء التى يتبع تجاوزها تشديد رد الفعل الروسى".

يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، شنت، فجر السبت الماضى، هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، ذكرت أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات السورية أسقطت 71 صاروخا مجنحا من أصل 103 أطلقتها الطائرات والسفن الحربية، وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق فى وقت سابق باستخدام السلاح الكيميائى فى مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية، ونفت موسكو، من جانبها، اتهامات غربية بأن الجيش السورى ألقى قنبلة تحوى مادة الكلور على تلك المدينة.


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