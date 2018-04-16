بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم فى دوما

بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم فى دوماالإثنين، 16 أبريل 2018 10:26 ص
سوريا - أرشيفية
إضافة تعليق
بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا حول الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما السورية، كما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وقال مصدر دبلوماسى ان الاجتماع "بدأ للتو" فى مقر المنظمة فى لاهاى بعد وصول المشاركين وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا لبحث الهجوم الكيميائى المفترض الذى وقع فى 7 أبريل وحمل الغرب دمشق مسؤوليته.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة