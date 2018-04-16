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بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم فى دوما

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:26 ص
بدء اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم فى دوما سوريا - أرشيفية


(أ ف ب)
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بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا حول الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما السورية، كما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر دبلوماسى ان الاجتماع "بدأ للتو" فى مقر المنظمة فى لاهاى بعد وصول المشاركين وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا لبحث الهجوم الكيميائى المفترض الذى وقع فى 7  أبريل وحمل الغرب دمشق مسؤوليته.

 

 

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