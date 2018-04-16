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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:57 م
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المعارضة السورية تعلن عن اتفاق مصالحة مع روسيا فى "بلدة الضمير" بريف دمشق

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:14 م
المعارضة السورية تعلن عن اتفاق مصالحة مع روسيا فى "بلدة الضمير" بريف دمشق عمليات الإجلاء من دمشق - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت فصائل معارضة مسلحة سورية، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسى لمغادرة "بلدة الضمير" إلى منطقة أخرى - لم تحدد بعد.

وصرح الناطق باسم فصائل المعارضة أحمد العبدو سعد سيف، فى تصريح بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأنه تم الاتفاق على خروج الفصائل من "بلدة الضمير"، مشيرا إلى أن الوجهة لم تحدد بعد، موضحا أن الاتفاق تم لتجنب ويلات الحرب والحفاظ على أرواح أكثر من 100 ألف مدنى.

وأضاف أن اجتماعا سيعقد غدا الثلاثاء، لتحديد الوجهة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بباقى البنود، فقد تم الاتفاق على تسوية أوضاع العسكريين أو المنشقين وضمان عدم دخول الميليشيا الشيعية، وفتح مكتب للشرطة العسكرية داخل "بلدة الضمير" لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وعدم خرق أى بند من بنود الاتفاق.

وتعتبر منطقة "القلمون الشرقى" آخر معاقل المعارضة فى "ريف دمشق"، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" وما يسمى "جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى (دمشق) لعقد اتفاقات مصالحة فى المنطقة.


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