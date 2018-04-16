الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تعقد مؤتمرها العلمى السنوى بجامعة الإسكندرية







الإسكندرية - هناء أبو العز

تعقد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية برعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة مؤتمرها العلمى السنوى الرابع على مدار يومين، فى الفترة من 18 إلى 19 إبريل 2018، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين المتخصصين فى الاقتصاد والعلوم السياسية من جميع أنحاء الجمهورية.

ويسهم فى تنظيم المؤتمر أقسام الكلية "العلوم السياسية، والاقتصاد" وتأتى أهمية هذا المؤتمر من الأهمية الكبرى للمحاور الذى يناقشه، حيث تطرح محاور المؤتمر رؤى وأفكار وأطروحات بحثية مختلفة حول الاتجاهات المعاصرة فى تمويل التنمية متضمنة دور المؤسسات الدولية فى تمويل التنمية، والاستثمار الأجنبى المباشر، ودور الجهاز المصرفى فى تمويل التنمية، والتمويل المحلى للتنمية، والقدرة على تحمل الدين العام الخارجى والداخلي، والتجارب الرائدة لتمويل التنمية. أما المحور السياسى والذى يشمل الاتجاهات المعاصرة فى فروع العلوم السياسية فيتضمن الاتجاهات المعاصرة فى دراسة النظرية السياسى وتاريخ الفكر السياسي، والاتجاهات المعاصرة فى دراسة السياسة المقارنة، والاتجاهات المعاصرة فى دراسة العلاقات الدولية.

وصرح الدكتور قدرى إسماعيل عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر هذا العام مشاركة متميزة من جانب مجموعة من الباحثين والأساتذة وكذلك مجموعة من الباحثين والخبراء من فى مجالى الاقتصاد والعلوم السياسية للمشاركة بعروض حول أهم القضايا والتجارب الدولية التى يمكن أن تفيد مصر فى مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية فيما يخص محاور المؤتمر. كما سيشارك فى المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات المصرية وكذا الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات فى مصر، وممثلين عن المؤسسات والأجهزة الحكومية، وهيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني.

وتشهد القاعة الكبرى بمقر الكلية بسموحة الجلسة الافتتاحية التى يحضرها الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد وهبان و الدكتور محمد عابد "نائبا رئيس المؤتمر"، و الدكتور على عبد الوهاب نجا و الدكتور أسامة العادلي.

كما ستضم الجلسات لفيف من الأساتذة من رموز فرعى الاقتصاد والعلوم السياسية فى مصر والدكتور محمد صفى الدين خربوش والدكتور عبد السلام نوير، و الدكتور فخرى الفقى و الدكتور أحمد مندور و الدكتور محمد عاشور و الدكتور محمد سمير مصطفى والدكتور المرسى حجازي.

على جانب آخر يستهدف منظمو المؤتمر استخلاص سياسات وآليات لمواجهة أهم التحديات فى مصر فيما يخص محاوره العلمية، ورفع توصياته إلى صانعى القرار والمسؤولين؛ وذلك تحقيقًا لهدف كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية فى الاستجابة إلى احتياجات النظام السياسى والمنظومة الاقتصادية المصرية، كما يهدف المؤتمر صياغة توصيات تتضمن رؤى مستقبلية، من خلال مشاركات الشباب والطلاب من أبناء الكلية ومناقشاتهم وذك لتمكينهم من تولى المسؤولية فى مؤسسات الدولة المختلفة بعد تخرجهم على أسس علمية وخبرة عملية؛ حيث تشهد الكلية هذا العام تخريج الدفعة الأولى من طلابها. ويختتم المؤتمر أعماله فى اليوم الثانى بجلسة ختامية تتضمن عرضًا لنتائج المؤتمر وتوصياته العلمية والعملية.