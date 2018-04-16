الداخلية توجه قوافل طبية وغذائية لمحافظة قنا







كتب: محمود عبد الراضى

من خلال منظومة أمان، وجهت وزارة الداخلية قافلة طبية وعلاجية بمحافظة قنا، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، وتم طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار دعم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز الدور المجتمعى والإنسانى للوزارة مع القطاع الجماهيرى، مما يسهم فى توطيد أواصر العلاقة الطيبة بالمواطنين، وبناء شراكة مجتمعية فاعلة.