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الخارجية الفلسطينية: سنوجه رسالة لوضع آلية تنفيذ قرارات "قمة القدس"

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:05 ص
الخارجية الفلسطينية: سنوجه رسالة لوضع آلية تنفيذ قرارات "قمة القدس" وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى


رام الله (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى أنه سيتم اليوم توجيه رسائل رسمية لرئاسة قمة القدس الممثلة بالمملكة العربية السعودية وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف التنسيق معهما لوضع آلية تنفيذية للقرارات التى تم اتخاذها بشأن القضية الفلسطينية ووضع جدول زمنى لتطبيقها ومن ثم البدء الفورى بالتنفيذ.

و قال المالكى فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، أن القادة العرب تبنوا كافة القرارات التى اعتمدها وزراء الخارجية العرب وتتعلق بقضيتنا دون تحفظ أو تعديل، مشددا على أهمية هذه المواقف الداعمة لشعبنا وحقوقه سيما الاستجابة مع مطلبنا بتسمية القمة "قمة القدس" وتقديم الدعم المالى لها ولوكالة الأونروا.

وأوضح المالكى فى سياق ذى صلة أنه يجرى التنسيق حاليا مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى تحضيرا للاجتماع الهام لوزراء خارجية دول المنظمة الذى سيعقد فى دكا خلال شهر مايو المقبل.

وفيما يتعلق بالجولة الخارجية القادمة للرئيس محمود عباس، أشار المالكى إلى أن الرئيس سيشرع بهذه الجولة فى أمريكا اللاتينية بعد انتهاء أعمال المجلس الوطنى وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية بهذا الشأن مشددا فى السياق ذاته على أهمية التواصل مع هذه الدول لا سيما بعد التغييرات الكثيرة فى عدد من حكوماتها الأمر الذى يحتم علينا الحفاظ على المواقف الداعمة لقضيتنا.


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