الحوثيون يمنعون اليمنيين من الدخول إلى محافظة صعدة







صنعاء(أ ش أ)

أغلقت ميليشيات الحوثى، محافظة صعدة شمال اليمن منذ أسابيع فى وجه المواطنين اليمنيين، ومنعتهم من الدخول إليها، وذلك بالتزامن مع الهزائم المتلاحقة التى تكبدتها الميليشيات مؤخرا بالمحافظة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، نقلا شهود عيان قولهم : "إن الميليشيات منعت مئات المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى من الدخول إلى صعدة، وأرغمتهم على العودة إلى محافظاتهم، فيما لا يزال عشرات منهم عالقين ولم يسمح لهم بالدخول إلى معقل الميليشيات التى حولت صعدة إلى مقاطعة خاصة بها وكأنها أصبحت بلدا أخر".

وأكد آخرون من أبناء محافظتى تعز وريمه، أنهم مُنعوا من الدخول وكذلك تعرضوا للاعتداء من قبل مسلحين حوثيين، مارسوا ضدهم أنواعا من الابتزاز والتمييز العنصري، وصادروا ما بحوزتهم قبل إجبارهم على العودة إلى أماكنهم.

ويعانى عمال وموظفون وغيرهم من المواطنين اليمنيين جحيما من التمييز العنصرى الذى تمارسه عناصر الحوثى ضدهم فى النقطة الأمنية التابعة لها فى منطقة آل عمار المدخل الجنوبى لمدينة صعدة.