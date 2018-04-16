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الإثنين، 16 أبريل 2018 10:03 م
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الجيش العراقى يعلن تدمير تسعة أنفاق لـ"داعش" فى نينوي

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:30 م
الجيش العراقى يعلن تدمير تسعة أنفاق لـ"داعش" فى نينوي عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى للجيش العراقى، اليوم الاثنين، تدمير تسعة أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابى فى نينوي.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - "إن القوات الأمنية فى فرقة المشاة الخامسة عشر التابعة لقيادة عمليات نينوى تمكنت خلال عمليات التفتيش من تدمير 9 أنفاق ووكر لتنظيم (داعش)، كما عثرت على 5 براميل تحتوى 143 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى أنه تم تفكيك وتفجير 21 عبوة ناسفة".

وأضاف رسول أن القوات الأمنية عثرت على 34 قنابل هاون (82 ملم) و24 خرطوش هاون (120 ملم) و117 قذيفة هاون (120 ملم)، موضحا أن العمليات جرت فى الخط الاستراتيجى باتجاه سلسلة جبال "شيخ إبراهيم" و"زمبر" بقرية "البخور" وباتجاه "أم الشبابيط" على الحدود الدولية مع سوريا.


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