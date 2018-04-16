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الإثنين، 16 أبريل 2018 11:47 م
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البحرين وأمريكا يبحثان سبل أوجه التعاون الثنائى فى المجالات كافة

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:57 م
البحرين وأمريكا يبحثان سبل أوجه التعاون الثنائى فى المجالات كافة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني


المنامة أ ش أ
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بحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، مع القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون ساليفان، مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة والتحالف الاستراتيجى الوثيق بين البلدين وسبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائى فى المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويسهم فى تعزيز أطر التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية البحرينى مع القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم أيضًا التشاور وتبادل وجهات النظر حول أهم وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


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البحرين

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العلاقات البحرينية الأمريكية




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