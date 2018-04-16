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الأمين العام للجامعة العربية يعود من السعودية بعد مشاركتة فى القمة العربية

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:43 م
الأمين العام للجامعة العربية يعود من السعودية بعد مشاركتة فى القمة العربية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية


كتب محمود عبد الغنى
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وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الاثنين، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قادما من السعودية علي متن طائرة خاصة  بعد مشاركته في  القمة العربية العادية التاسعة والعشرين والتي عقدت  بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
 
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأزمات المشتعلة فى بعض أركان العالم العربى اليوم تزعج كل عربى أياً كان بلده، وتُلقى بظلال من انعدام الاستقرار على المنطقة بأسرها.

وتابع أبو الغيط، أن هذه الأزمات، سواء فى سوريا أو اليمن أو ليبيا، فضلاً عن قضيتنا الرئيسية؛ فلسطين، تخصم من رصيد أمننا القومى الجماعى، وإن استمرارها من دون حل دائم أو تسوية نهائية يُضعفنا جميعاً ويُعرقل جهوداً مخلصة تُبذل فى سبيل النهضة والاستقرار والأمن.

 
 
 
 
 
 
 

 


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