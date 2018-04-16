الأمين العام للجامعة العربية يعود من السعودية بعد مشاركتة فى القمة العربية

الأمين العام للجامعة العربية يعود من السعودية بعد مشاركتة فى القمة العربيةالإثنين، 16 أبريل 2018 02:43 م
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
إضافة تعليق
وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الاثنين، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قادما من السعودية علي متن طائرة خاصة بعد مشاركته في القمة العربية العادية التاسعة والعشرين والتي عقدت بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأزمات المشتعلة فى بعض أركان العالم العربى اليوم تزعج كل عربى أياً كان بلده، وتُلقى بظلال من انعدام الاستقرار على المنطقة بأسرها.
وتابع أبو الغيط، أن هذه الأزمات، سواء فى سوريا أو اليمن أو ليبيا، فضلاً عن قضيتنا الرئيسية؛ فلسطين، تخصم من رصيد أمننا القومى الجماعى، وإن استمرارها من دون حل دائم أو تسوية نهائية يُضعفنا جميعاً ويُعرقل جهوداً مخلصة تُبذل فى سبيل النهضة والاستقرار والأمن.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة