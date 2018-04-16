أوقاف شمال سيناء تخصص 10 آلاف شنطة غذائية لتوزيعها على الأهالى فى رمضان







شمال سيناء ـ محمد حسين

خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء، 10 آلاف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأهالى المستحقين خلال شهر رمضان.

وقال الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع منوعة المشتملات، وسيتم التنسيق مع محافظة شمال سيناء على آلية التوزيع لتصل للمستحقين.

وأشار العش، أن هذه الإعانات هى تقليد سنوى لمديرية اوقاف شمال سيناء، تقوم به لإسعاد المستحقين للمساعدات من أهالى شمال سيناء، ويتواصل هذا العام بدعم من وزارة الأوقاف رغم الظروف التى تشهدها المحافظة.

وفى سياق متصل، قال عبدالله ديور المسئول الإعلامى بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إنه وصلت لمقر المنطقة مساعدات غذائية مقدمة من المشيخة بالقاهرة، وخاصة بجميع العاملين فى قطاع الأزهر بشمال سيناء، وسيجرى توزيعها خلال الأيام القادمة.