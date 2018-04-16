أمريكا: مخاوف من أن تكون روسيا أفسدت موقع الهجوم الكيميائى فى دوما







رويترز

أبدى مبعوث أمريكا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، مخاوف بلاده من أن تكون روسيا "أفسدت" موقع الهجوم فى دوما السورية، وقال المبعوث أنه يتوقع زيادة استخدام الذخيرة السامة من دول أخرى، مشيرا إلى أنه يجب على أعضاء المنظمة إدانة "حكم الإرهاب بالكيماوى" من جانب سوريا.

وأضاف السفير الأمريكى كينيث وارد، مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فى تصريحات اطلعت عليها "رويترز"، إن هناك مخاوف من أن تكون روسيا قد أفسدت موقع الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية فى مدينة دوما السورية، ودعا المنظمة إلى التحرك لمواجهة استعمال أسلحة سامة محظورة، وتابع "تأخر كثيرا هذا المجلس فى إدانة الحكومة السورية والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسئولين عن تلك الأفعال البشعة".

وبدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا حول الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما السورية، كما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، وقال مصدر دبلوماسى ان الاجتماع "بدأ للتو" فى مقر المنظمة فى لاهاى بعد وصول المشاركين وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا لبحث الهجوم الكيميائى المفترض الذى وقع فى 7 أبريل وحمل الغرب دمشق مسؤوليته.