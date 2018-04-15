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الأحد، 15 أبريل 2018 11:39 ص
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وصول وسفر 4823 راكب ومعتمر لموانئ البحر الأحمر و تداول 378 شاحنة

الأحد، 15 أبريل 2018 10:49 ص
وصول وسفر 4823 راكب ومعتمر لموانئ البحر الأحمر و تداول 378 شاحنة ميناء البحر الأحمر -ارشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 341 راكب و166 شاحنة بضائع و16 سيارة.
 
 بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 371 راكب و106 شاحنة بضائع و 12 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة وغادرت السفينتين محبة وعمان و على متنهم 1581 معتمر و 1 سيارة متجهين الى ميناء ينبع .  
 
على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 949 راكب منهم 232 معتمروتداول 94 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 241 راكب و 7 براد و 5 تريلا و 2 باص جيت.
 
بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 477 راكب منهم 138 معتمر و 3 براد و 30 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 231 راكب منهم 94 معتمر و 2 باص عمرة و 43 براد و 6 تريلا .
 

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