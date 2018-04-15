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الأحد، 15 أبريل 2018 10:35 م
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وزير خارجية ليبيا يبحث مع الطيب البكوش الإعداد للقمة الرئاسية المغاربية

الأحد، 15 أبريل 2018 10:02 م
وزير خارجية ليبيا يبحث مع الطيب البكوش الإعداد للقمة الرئاسية المغاربية وزير خارجية ليبيا يبحث مع الطيب البكوش الاعداد لللقمة الرئاسية المغاربية السابعة


كتب أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، بالدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).
 
ورحب وزير الخارجية الليبى، خلال اللقاء بالأمين العام، مستعرضا المتابعة الجارية لإعداد القمة الرئاسية المغاربية السابعة بالعاصمة الليبية طرابلس خلال العام الجارى.
 
 
 جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك والزعماء العرب التاسعة والعشرين  (قمة القدس الشريف)  بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء ) بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.
 
و أكد الجانبان الرغبة المشتركة و الحرص المتبادل على تفعيل هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي بما يخدم المنطقة و شعوبها، منوها بالجهود الطيبة للأمين العام ولكبار المسؤولين بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربى ومؤسساته المختلفة متمنيا لهم دوام التوفيق.

 


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