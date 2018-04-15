وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد عادل







الشرقية - إيمان مهنى

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واجب العزاء لأسرة ملازم أول محمد عادل، الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى بالعريش، وذلك على هامش زيارته للمحافظة اليوم، ورافق الوزير اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات المحافظة.

وألقى وزير الأوقاف كلمة تحدث فيها عن فضل الشهادة وجزاء الشهيد عند الله، ودعا للتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية الرشيدة فى حربها ضد الإرهاب.

وقام المحافظ بمصافحة والد الشهيد مقدماً له واجب العزاء و المواساة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تلبية كافة مطالب أسر الشهداء تقديرًا لدمائهم الذكية التى روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وسنظل مدافعين عن الوطن الغالى مصر.

ودعا الجميع للتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة والشرطة فى حربها الشرسة ضد الإرهاب.



























