video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد عادل

الأحد، 15 أبريل 2018 07:33 م
وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد عادل وزير الأوقاف و محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واجب العزاء لأسرة ملازم أول محمد عادل، الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى بالعريش، وذلك على هامش زيارته للمحافظة اليوم، ورافق الوزير اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات المحافظة.

وألقى وزير الأوقاف كلمة تحدث فيها عن فضل الشهادة وجزاء الشهيد عند الله، ودعا للتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية الرشيدة فى حربها ضد الإرهاب.

وقام المحافظ بمصافحة والد الشهيد مقدماً له واجب العزاء و المواساة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تلبية كافة مطالب أسر الشهداء تقديرًا لدمائهم الذكية التى روت أرض الوطن دفاعًا عن أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء لن تضيع هباء وسنظل مدافعين عن الوطن الغالى مصر.

ودعا الجميع للتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة والشرطة فى حربها الشرسة ضد الإرهاب.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزير الأوقاف ينفعل خلال مناقشة ماجستير بجامعة الزقازيق ويصف الطالب بالجاهل

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

شهداء الشرقية




لا تفوتك
فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة