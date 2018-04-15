وزير الأوقاف من جامعة الزقازيق:"كل ما يجرى من أحداث بالمنطقة تستهدف مصر"الأحد، 15 أبريل 2018 12:27 م
وزير الأوقاف بجامعة الزقازيق
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا بدأنا الخروج من عنق الزجاجة بعد مراحل صعبة مرت بها البلاد، بفضل الله، والقيادة السياسية الواعية، ولهذا الشعب العظيم، مضيفا أننا مع ذلك ما زلنا نواجه تحديات صعبة، لكون كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط من أحداث تستهدف مصر بشكل مباشر".
جاء ذلك خلال لقائه فى ندوة بعنوان "الشباب والأمل" بجامعة الزقازيق، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للفصل الدراسي الثاني الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبري، وعقب انتهائها سيشارك وزير الأوقاف في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " تجديد الفكر الديني في الإسلام، محمد إقبال أنموذجا" مقدمة من الباحث وجدي عبد القادر بقسم دراسات وبحوث الأديان .
إضافة تعليق
صور .. لوحات رواد الفن التشكيلى فى مزاد علنى بلندن... 3 لوحات لمحمود سعيد للبيع وحجب ثمن لوحة الفتاة لحين فتح المزاد.. و3 أعمال لحسين بيكار يقدر ثمنهم بـ 110 ألف يورو.. والسريالية المصرية تسيطر على الفعالية
الرياضة المصرية اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد وزير الرياضة.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الدورى.. بطل الجابون يصل بورسعيد.. سيدات يد الأهلى فى مواجهة بريميرو الأنجولى فى البطولة الأفريقية للكؤوس
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة