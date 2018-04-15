وزير الأوقاف من جامعة الزقازيق:"كل ما يجرى من أحداث بالمنطقة تستهدف مصر"







الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا بدأنا الخروج من عنق الزجاجة بعد مراحل صعبة مرت بها البلاد، بفضل الله، والقيادة السياسية الواعية، ولهذا الشعب العظيم، مضيفا أننا مع ذلك ما زلنا نواجه تحديات صعبة، لكون كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط من أحداث تستهدف مصر بشكل مباشر".

جاء ذلك خلال لقائه فى ندوة بعنوان "الشباب والأمل" بجامعة الزقازيق، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للفصل الدراسي الثاني الذي ينظمه قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبري، وعقب انتهائها سيشارك وزير الأوقاف في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " تجديد الفكر الديني في الإسلام، محمد إقبال أنموذجا" مقدمة من الباحث وجدي عبد القادر بقسم دراسات وبحوث الأديان .