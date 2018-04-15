محافظ الإسماعيلية يناقش جاهزية الصوامع لبدء موسم حصاد وتوريد القمح







الإسماعيلية – جمال حراجى

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إجتماعا وذلك لإستعراض ومناقشة كافة الترتيبات والإستعدادات التى إتخذتها المحافظة، استعدادا لبدء موسم توريد القمح لهذا العام، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والرائد محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الزراعة والتموين و مدير عام فرع البنك الزراعى المصرى، ومديرعام الرقابة على الصادرات والواردات بالإسماعيلية، وذلك فى إطارالإستعدادات لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام .

وخلال اللقاء ،أكد المحافظ على أهمية سرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المختصة، بشأن تسهيل وتيسير عملية العبور بين شرق وغرب قناة السويس، لتسهيل اجراءات التوريد لمحصول القمح من قطاع مركز ومدينة القنطرة شرق، كما تم متابعة موقف جاهزية وإستعداد الصوامع والهناجر وشون التخزين ومتابعة السعة التخزينية لها .

وقال الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن أجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بلغت 40 ألف و111 فدان، وأن إجمالى حجم المحصول المستهدف توريده هذا العام بلغ 90 ألف 248 طن .

وطالب المحافظ خلال الإجتماع رؤساء المراكز والمدن ،سرعة إنهاء كافة التنسيقات اللازمة مع جميع الجهات المعنية، وتفعيل دور اللجان المختصة بفرز الأقماح التى يتم توريدها، مع الآخذ فى الإعتبار تلافى كافة الملاحظات والدروس المستفادة من موسم العام الماضى .

وأضاف اللواء يس طاهرأن المحافظة بكامل أجهزتها، قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام، مؤكدا على الالتزام بعدم استلام أى أقماح من خارج المحافظة وأى أقماح مختلطة بالقمح المستورد، والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فورالتوريد مباشرة، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التوريد واستلام محصول القمح بصوامع المحافظة وتوابعها إعتبارا من الأسبوع المقبل .