محافظ الإسكندرية : 178 ألف طن السعة التخزينية لصوامع القمح







الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا لمناقشة مدى استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الحصاد ومدى جاهزية الصوامع والبناكر لاستيعاب محصول القمح

وكلف سلطان فى بيان له اليوم بضرورة التأكد من الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والهناجر الزراعية المخصصة لاستقبال القمح لموسم 2018 والمقرر بدء موسم التوريد اليوم بمختلف المحافظات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى بخشوان مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالمحافظة. وأكد المحافظ فى بيان أنه تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالإسكندرية والتى تقدر ب 68 ألف و935 فدان، بواقع كمية حصاد محتملة من 180- 200 ألف طن لهذا العام.

وأكد سلطان أنه تم تجهيز أربع مراكز لإستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالى السعات التخزينية للصوامع تبلغ 178 ألف طن، وهى تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.

وأشار المحافظ إلى أن هناك توزيع جيد على الأماكن على مستوى المحافظة ومراعاة توقيت نقل واستلام الأقماح، كما تم التأكيد على جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.

وعلى الصعيد ذاته شدد سلطان على المسؤولين باستلام الأقماح القادمة من الخارج وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات مع ضرورة أن يحدد المختصين درجات القمح ،كما وافق على تخصيص صومعة مريوط لتخزين الأقماح المحلية فقط ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع، ومراعاة التخزين مع تجهيز السيناريوهات اللازمة لمواجهة أى مشكلات وتأمين الصوامع تسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدا على تيسير التسليم والتوريد فى إطار الضوابط.

وأشار سلطان بان توريد الأقماح المحلية لموسم 2018 سيتم اختياريا اعتبارا من 15 أبريل الجارى وحتى 15 يوليو 2018 ، على أن يتم توريد الأقماح المحلية إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة ، مع التأكد من خلو الصامع أو المناجر أو البناكر أو الشون من اى اقماح قديمة ،مشددا على إعداد الصوامع و صيانتها ونظافتها وتطهيرها من آثار المحصول السابق قبل تخزين الموسم الحالي، و امساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمده ومختومة من مديرية التموين المختصة ،مع توفير الاجولة السليمة مع تبخيرها قبل إعادة استخدامها وضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين و تحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزيني.

وأكد المحافظ على تشكيل لجنة عليا للمرور و متابعة توريد الأقماح ،لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح منعا لتهريبه أو احتكاره، مشددا على المراقبة المستمرة على آلية توزيع الأقماح خلال موسم الحصاد للتعامل والتدخل الفورى لحل أى معوقات تطرأ فجأة.