محافظ الإسكندرية السابق: البيروقراطية هى مشكلتنا والمسئول دائما يخاف من المسائلة







أسيوط- هيثم البدرى

قال الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية السابق ومحافظ القليوبية الأسبق: إن من أهم المشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر "البيروقراطية" وذلك بسبب خوف المسئول من اقتحام المشكلة خوفا من المسائلة والدليل على ذلك أن ترتيب مصر وفقا للتقارير المتخصصة فى هذا الشأن من حيث عبء النواحى التنظيمية الحكومية كاستخراج التراخيص وصل إلى 87 من 137 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بينما المغرب 39، والإمارات ترتيبها الثانى.

جاء ذلك خلال "ندوة الصعيد" ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الواقع وأحلام الشباب، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية السابق ومحافظ القليوبية الأسبق، وعلى حمزة نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر.

وأضاف فرحات أن ترتيب مصر من حيث شفافية صنع السياسات 129 والإمارات 10 والترتيب من حيث كفاءة المؤسسات والهيكل الإدارى للدولة وتداخل الصلاحيات بين أجهزة الدولة المختلفة مصر 64 من 137 والإمارات رقم 5 والمغرب 9 .



جانب من الندوة



الحضور اثناء الندوة