مبعوث روسيا للشرق الأوسط يؤكد استعداد موسكو لأى دور يخدم السلام باليمن







عدن أ ش أ

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استعداد بلاده لأى دور يخدم السلام فى اليمن وأمنه واستقراره، مجدداً موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته .

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مساء السبت، المبعوث الروسى ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له، عشية القمة العربية الـ 29 بمدينة الظهران السعودية.

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الروسى - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - إلى أن العلاقة اليمنية-الروسية قوية وتاريخيه ومتجددة، لافتا إلى التحضيرات الجارية للاحتفاء فى نوفمبر القادم بالذكرى الـ 90 لتأسيس العلاقات اليمنية-الروسية.

من جانبه أشاد الرئيس اليمنى بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار (رقم 2216).

وقال الرئيس اليمنى "إن اليمن تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبة تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولى لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة"، لافتاً إلى لقاءاته مع المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن غريفت، حيث بحث معه فرص السلام الممكنة والمتاحة.