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فيديو وصور.. محافظ سوهاج يفتتح الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين

الأحد، 15 أبريل 2018 09:18 م
فيديو وصور.. محافظ سوهاج يفتتح الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة مساء اليوم الأحد، الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين بالمحافظة والذى تنظمه نقابة المهن العلمية بالمحافظة، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية تلاه الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة فى الحادث الإرهابى الأخير الذى وقع بسيناء أمس الأول.

من جانبه أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بالدور الكبير والبارز الذى تقدمه الجامعة للمجتمع من خلال المؤتمرات والأبحاث التى تخدم سوهاج بصفة خاصة ومصر بصفة عامة وأن الجامعة هى بيت الخبرة وأن مؤتمر اليوم يضم عدا كبيرا من القامات العلمية التى لها شأن كبير فى العملية العلمية من خلال الأبحاث والمشاريع التى يقدمونها والتى تساعد على تنمية المجتمع بشكل كبير من حيث المشروعات والخدمات التى تخدم البنية التحتية للمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة برعاية الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ الإقليم لا تدخر جهدا فى سبيل تقديم كافة الخدمات للمحافظة فالجامعة تحتضن البراءات العلمية وذلك من خلال كلية العلوم وأن هناك تعاونا آخر مع نقابة العلمين والباحثين من كافة الأنحاء.

وقال الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب عام العلميين على مستوى الجمهورية إن الملتقى يهدف إلى عرض النماذج المتميزة والناجحة للسادة العلميين من أبناء المحافظة، والذين شغلوا مناصب فى قطاع التنمية المختلفة سواء الصناعية، الزراعية، الصحية أو الخدمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات بينهم وبين طلاب كلية العلوم لتعريفهم بفرص العمل المتاحة لهم فى المستقبل.

وأضاف الدكتور تيتو حبيب بكلية العلوم بالجامعة ونقيب العلميين بالمحافظة، أن ملتقى العلميين يناقش عددا من المحاور ودور العلميين فى مجالات متعددة كالتعليم والبحث العلمى، قطاع الصحة والدواء والرقابة والجودة وضبط المعايير، وأيضا فى الكشف والتعدين والثروة المعدنية، الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا المياه والزراعة وإنتاج الغذاء، والبترول والكهرباء والطاقة النووية وغيرها من المجالات.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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