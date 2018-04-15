غرفة السياحة تقترح مد برنامج زيارات السائحين الروس لأسوان والأقصر

غرفة السياحة تقترح مد برنامج زيارات السائحين الروس لأسوان والأقصرالأحد، 15 أبريل 2018 06:00 ص
اسوان
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قال خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إنه عرض خلال اجتماع الغرفة العامة لشركات السياحة بالقاهرة، فكرة استغلال السياحة الروسية الوافدة إلى مدن الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بتنظيم رحلات إلى محافظة اسوان.
وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتطلع لوضع برنامج ولو ليوم واحد فقط للسائح الروسى بمدينتى أسوان والأقصر، استكمالاً لبرنامجه السياحى بساحل البحر الأحمر، بهدف زيادة عدد الليالى للسائح الروسى التى يقضيها فى مصر واستفادة مدن جنوب الصعيد من السياحة الروسية.
وأشار "خيرى" إلى أن غرفة شركات السياحة ناقشت العديد من المقترحات والحلول لخارطة السياحة فى مصر، بجانب تنظيم رحلات الحج والعمرة خلال الموسم الحالى.
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