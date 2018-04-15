غدا.. حفل تخرج الدفعة 40 من كلية الصيدلة جامعة طنطا







الغربيه محمد طارق

تنظم جامعة طنطا صباح غد الاثنين، حفل تخرج الدفعه 40 لطلبة كلية الصيدله وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى.

وذلك برعاية وحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا والدكتوره نهله السيد العشماوى عميد صيدلة طنطا وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفه وحشد من الطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن يتم تسليم شهادات التخرج للخريجين وتكريم الأوائل من الدفعه.