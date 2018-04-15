صور.. وزير خارجية ليبيا يبحث مع بوجدانوف التطورات السياسية فى البلاد







كتب أحمد جمعة

التقى وزير خارجية ليبيا بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، الأحد، ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الإتحادية، على هامش إنعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك والزعماء العرب التاسعة والعشرون المنعقدة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى (إثراء) بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء استعراض التطورات السياسية الأخيرة ومستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض نتائج الزيارات المتبادلة مؤخرا لوفود من البلدين للعاصمتين طرابلس و موسكو.

كما تطرق الطرفان إلى المتغيرات الراهنة فى المنطقة العربية والشئون الإقليمية والدولية.

وفي نهاية اللقاء طلب الوزير محمد سيالة من المسئول الروسى نقل تحياته لنظيره الروسى سيرجى لافروف وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية.