صور.. وزير التعليم العالى يصل أسيوط لوضع حجر أساس مستشفى 2020







أسيوط ـ محمود عجمي

وصل منذ قليل، إلى جامعة أسيوط الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وذلك برفقة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور شحاتة غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة حيث كان فى استقباله عمداء كليات الجامعة وأعضاء اتحادات طلاب الجامعة.

وقال الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، إن برنامج الزيارة يشمل مشاركة وزير التعليم العالى فى ختام حفل ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقى والذى أطلقته وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية فى مبادرة بعنوان "أنت مراية نفسك" والتى تهدف إلى توعية الطلاب بالقيم الأخلاقية والوطنية السليمة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه عقب ذلك يقوم وزير التعليم العالى بجولة ميدانية تتضمن عدد من منشآت ومبانى الجامعة وكذلك وضع حجر الأساس لأكبر مركز بحثى على مستوى الجامعات المصرية والجارى إنشائه بالحرم الجامعى، وكذلك وضع حجر الأساس لمستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام والتى أعلنت الجامعة عن إنشائها على مساحة 10 الآف متر مربع لخدمة مرضى الأورام فى صعيد مصر.

وأشار أنه عقب انتهاء الجولة يشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى احتفال الجامعة بعيد العلم والذى يأتى هذا العام متزامنا مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عاما على بدء الدراسة بها، ويتضمن حفل عيد العلم هذا العام تكريم الفائزين بجوائز الدولة وجوائز الجامعة، وكذلك الإعلان عن أفضل الأبحاث الفائزة فى مسابقة مكافحة الإرهاب ومسابقة أبحاث الطاقة المتجددة والتى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.