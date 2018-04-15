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صور.. وزير التعليم العالى يتفقد مبانى ومنشآت جديدة داخل جامعة أسيوط

الأحد، 15 أبريل 2018 05:32 م
صور.. وزير التعليم العالى يتفقد مبانى ومنشآت جديدة داخل جامعة أسيوط جولة وزير التعليم العالى


أسيوط ـ محمود عجمى
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أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، جولة تفقدية لزيارة عدد من المبانى والمنشآت الجديدة بالجامعة، التى رافقه فيها الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار محيط مستشفى الإصابات والطوارئ الجارى تجهيزه، حيث أوضح الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة، أن هذا المستشفى يعد أكبر مستشفى للطوارئ على مستوى الجمهورية وأول مستشفى متخصص فى ذلك المجال وتشغل مساحته 2300 متر مربع وعلى ارتفاع 8 أدوار وبطاقة استيعابية تبلغ 444 سريرا.

 

كما تفقد وزير التعليم العالى برفقة رئيس الجامعة والنواب مستشفى البيطرى التعليمى الجديد حيث استقبله الدكتور حسن عبد اللطيف عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة مديحة حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا، الذى تم إنشاؤه فى إطار حرص الجامعة لتسخير إمكانياتها العلمية فى خدمة المجتمع وتم تنفيذه على مساحة 9 أفدنة وبتكلفة 102 مليون جنيه، وتضم جميع تخصصات الطب البيطرى العلمية، كما يوجد به أول قسم للأحياء المائية فى صعيد مصر.

 

وتضمنت الجولة زيارة لكلية طب الأسنان، حيث كان فى استقباله الدكتور إيهاب سعيد عميد الكلية والدكتورة نجلاء طه والدكتور رأفت عبد الرحمن وكلاء الكلية وتضم كلية طب الأسنان، التى تضم أكبر مستشفى تخصصى فى الجامعات المصرية والتى تم إنشاءها على 3 أجنحة متكاملة على مساحة 6200 متر بتكلفة مالية بلغت نحو 75 مليون جنيه للإنشاءات و35 مليون جنيه للأجهزة والمعدات حتى الاَن وتضم 8 عيادات وتشمل كل عيادة متخصصة نحو 30 وحدة أسنان لتخدم ما بين 1000 إلى 1200 مريض شهريا ولتقديم خدمة جامعية متميزة لمرضى الاسنان فى محافظات الصعيد.

 

كما شملت الجولة التفقدية زيارة مستشفى الأورمان الجامعى للقلب حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ونائبه الدكتور حسن عبد اللطيف والدكتور حسام العربى مدير مركز القلب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، حيث استمع الوزير لشرح عن المستشفى.

 

والتى تم أنشاؤها بالتعاون مع مؤسسة الأورمان بهيكل هندسى يتكون من 8 طوابق بطاقة إجمالية 260 سرير داخلى وعناية متوسطة ومركزة ورعاية حرجة وثلاث أجهزة قسطرة للقلب وست غرف عمليات قلب مفتوح وجهاز رنين مغناطيسى للقلب وجهاز أشعة مقطعية للقلب هذا إلى جانب أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ووحدة التأهيل الطبى لمرضى القلب ووحدة بحوث وأمراض القلب إلى جانب وحدة مخصصة لتخدير عمليات القلب وبلغت اجمالى تكلفة المستشفى 300 مليون جنيه، وبدء مؤخرًا التشغيل التجريبى لها وتقدم خدمة صحية متميزة وفائقة الجودة لمرضى القلب من مختلف محافظات الصعيد.

 

 

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