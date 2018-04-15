صور .. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام ليبيا الجديد

صور .. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام ليبيا الجديدالأحد، 15 أبريل 2018 02:39 م
محافظ الإسكندرية مع قنصل ليبيا الجديد
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استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية،بمكتبه اليوم،عادل لطيف مراجع الحاسي قنصل عام دولة ليبيا الجديد بالإسكندرية،بحضور حسن اللقماطي الملحق القنصلي لليبيا،وذلك للتعارف وبحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين،في أول لقاء يجمعهما بعد تولي القنصل منصبه كقنصل عام لدولة ليبيا الشقيقة.
في بداية اللقاء،رحب المحافظ بالقنصل،مقدما له التهنئة لتوليه منصبه الجديد ، ومتمنياً له إقامة طيبة في بلده الثاني، وأكد على عمق العلاقات القوية والممتدة عبر التاريخ بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا،مشيراً إلى أن ليبيا دولة شقيقة ذات تأثير قوي علي الجانب المصري وتربطنا بها وبشعبها علاقات قوية.
وأعرب المحافظ فى بيان له اليوم عن ترحيبه بتعزيز وتوطيد تلك العلاقات بين الجانبين، موضحا أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كافة التسهيلات وتلبية مطالب واحتياجات الجالية الليبية بالإسكندرية والطلاب الدارسين بها بالجامعات الحكومية والخاصة،مؤكدا بأن المحافظة حريصة على راحة اخوتنا الليبين المقيمين في الإسكندرية وحصولهم على كافة حقوقهم بالشكل القانوني .
من جانبه شكر القنصل المحافظ على حفاوة الاستقبال ،مشيرا إلى أنه منذ قدومه للإسكندرية وهو يشعر بالود والألفة وسط الشعب السكندري ،وأكد على استمرار اللقاءات بين الجانبين لتعزيز سبل التعاون ،مشيراً إلى أن هناك زيادة في الجالية الليبية بمصر وخاصة بالإسكندرية فهي بمثابة البلد الثاني لليبيين.
وأوضح القنصل أن العلاقات التاريخية قديمة منذ اﻷزل بين البلدين ،معربا عن رغبته لزيادة مجالات التعاون بين الإسكندرية وليبيا في كافة المجالات،وهو ما رحب به المحافظ ودعا إلي توفير كافة سبل تعزيزه.
محافظ الإسكندرية مع قنصل ليبيا الجديد
محافظ الاسكندريه و قنصل ليبيا
محافظ الإسكندرية مع قنصل ليبيا الجديد
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