سيلفى سعد الحريرى مع أمير الكويت وولى العهد السعودى فى القمة العربية







كتب هيثم سلامة

نشر سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمعه مع الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال مشاركتهما اليوم فى القمة العربية بالسعودية.

وعلق سعد الحريرى على الصورة قائلاً :" من القمة العربية بالظهران.. القمة العربية رقم 29".

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران شهد اليوم الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.