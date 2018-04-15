سويسرا تؤكد التزامها بالحيادية والحلول الدبلوماسية للأزمة فى سوريا







جنيف (أ ش أ)

قال وزير الخارجية السويسرى إيجنازيو كاسيس إنه لا يرحب برد الفعل الغربى على استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا .. مضيفا أنه لا يرحب فى الوقت نفسه بالتصعيد العسكرى للصراع هناك.

وذكرت (إذاعة سويسرا العالمية) أن كاسيس دعا - فى تصريحات صحفية - جميع الأطراف الضالعة فى الصراع السورى بالحد من التوتر .. مجددا التزام بلاده بالحيادية والحلول الدبلوماسية وليس العسكرية حيال الصراع.

وأكد كاسيس أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية، وأنه يفضل أن يرى توجها أكثر حذرا قبل الرد.

وأردف "إننى أمتنع عن إصدار أحكام حتى تغدو الحقائق واضحة، لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت سوريا تستخدم هذه المواد، هذا مجرد افتراض".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد نفذت فجر أمس السبت، ضربات جوية ضد أهداف حكومية متعددة فى سوريا، ردا على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية من جانب النظام السورى.