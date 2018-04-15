video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعود القحطانى ساخراً: ممثل الشق القطرى فى القمة العربية منبوذا

الأحد، 15 أبريل 2018 09:24 م
سعود القحطانى ساخراً: ممثل الشق القطرى فى القمة العربية منبوذا مندوب قطر


كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

سخر سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، من المشهد المخجل لمندوب قطر فى القمة العربية، وظهوره منعزلا عندما قرر القادة العرب تجنبه لدعم نظام الحمدين للإرهاب.

وقال سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:"ممثل الشق الشرقى لجزيرة سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده فى أقصى يمين الصورة".

وأضاف :"كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودى ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدى تنظيم الحمدين الملطخة بدماء الشعوب".

مندوب قطر فى القمة العربية
مندوب قطر فى القمة العربية

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران شهد اليوم الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.

 
تدوينة سعود القحطانى
تدوينة سعود القحطانى

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ممثل قطر "معزول" فى القمة العربية وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل

قطر

اخبار قطر

دولة قطر

القمة العربية

الديوان الملكى السعودى




لا تفوتك
فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة