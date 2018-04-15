سعود القحطانى ساخراً: ممثل الشق القطرى فى القمة العربية منبوذا







كتب هيثم سلامة

سخر سعود القحطانى، مستشار بالديوان الملكى السعودى، من المشهد المخجل لمندوب قطر فى القمة العربية، وظهوره منعزلا عندما قرر القادة العرب تجنبه لدعم نظام الحمدين للإرهاب.

وقال سعود القحطانى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:"ممثل الشق الشرقى لجزيرة سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده فى أقصى يمين الصورة".

وأضاف :"كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودى ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدى تنظيم الحمدين الملطخة بدماء الشعوب".



مندوب قطر فى القمة العربية

يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" بالظهران شهد اليوم الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك والتصدى للتحديات والتهديدات التى تتعرض لها المنطقة العربية.