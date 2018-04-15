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زعيم حزب العمال البريطانى يدعو إلى تصويت البرلمان غدا على الضربات فى سوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 10:31 ص
زعيم حزب العمال البريطانى يدعو إلى تصويت البرلمان غدا على الضربات فى سوريا جيرمى كوربين وتيريزا ماى


رويترز
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دعا جيريمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى المعارض، اليوم الأحد، إلى تصويت فى البرلمان على العمل العسكرى فى سوريا غدا، حسبما أفادت بى.بى.سى.

وطالب كوربين الحكومة البريطانية توضيح الأساس القانوني لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية يروذروموس بروذرومو أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أكدت خلال اتصال هاتفى أمس السبت، مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس أن استخدام القواعد البريطانية فى قبرص فى الهجوم على أهداف محددة فى سوريا كان محدودا.


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