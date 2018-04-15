رئيس وزراء اليمن: لدينا أمل فى السلام مع ‏مجئ مبعوث دولى جديد







الرياض أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليمنى، أحمد عُبيد بن دغر، أن لدى ‏حكومة بلاده الشرعية أمل فى السلام مع مجيء ‏المبعوث الدولى الجديد مارتن غريفيث.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن كلمة بن دغر خلال لقاء تشاورى للمجلس ‏الأعلى للتعليم العالى فى ‏العاصمة اليمنية المؤقتة عدن : " سمعنا من المبعوث الأممى ‏وضوحاً فى الرؤية وتمسكاً بالمرجعيات ‏فى البحث عن ‏الحلول وإصراراً على تحقيق السلام ‏دون الإضرار ‏بوحدة اليمن".‏

وتعهد رئيس الوزراء، بعدم التخلى عن الدفاع عن ‏مصالح الشعب ‏اليمنى الكبرى فى استعادة الدولة وهزيمة ‏الميليشيات ‏الحوثية الإيرانية والحفاظ على اليمن موحداً ‏فى دولة ‏اتحادية ، معرباً عن أمله فى خروج اليمن من ‏حالة ‏الحرب والعداء والوصول إلى حل لخلافات ‏القوى ‏المؤيدة للشرعية.‏

‏ وقال: " لدينا عدو واحد وعلينا أن نوجه نحوه ‏بنادقنا " لافتاً إلى أن الخلافات تخدم الانقلابيين فى صنعاء وتضعف ‏الجبهة ‏الداخلية ، مشيراً إلى وجود فرصة لدى الشعب ‏اليمنى ‏بكل مكوناته لبناء يمن اتحادى جديد متسامح مع ‏نفسه ‏ومتصالح مع جواره يتطلع للمستقبل ويرغب ‏فى ‏النهوض وتحقيق النمو والاستقرار.‏

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى، أن الحكومة ستبذل جهدها لحفظ الأمن فى عدن، معلناً انتهاء أزمة ‏مرتبات الموظفين فى ‏المحافظات التى تقع تحت إدارة ‏الحكومة الشرعية، ‏وأن ‏أزمة المرتبات واختفاء السيولة أمر قد غدا ‏من ‏الماضي.‏

ودعا بن دغر الدول الداعمة والمانحة لليمن ‏ودول ‏التحالف العربى لتوجيه جزء من المساعدات ‏الإنسانية ‏التى تأتى عبر المنظمات الدولية لدعم ‏قطاعات التنمية ‏والخدمات فى اليمن.‏