رئيس وزراء اليمن: لدينا أمل فى السلام مع ‏مجئ مبعوث دولى جديد

رئيس وزراء اليمن: لدينا أمل فى السلام مع مجئ مبعوث دولى جديدالأحد، 15 أبريل 2018 09:04 م
أكد رئيس الوزراء اليمنى، أحمد عُبيد بن دغر، أن لدى حكومة بلاده الشرعية أمل فى السلام مع مجيء المبعوث الدولى الجديد مارتن غريفيث.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن كلمة بن دغر خلال لقاء تشاورى للمجلس الأعلى للتعليم العالى فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن : " سمعنا من المبعوث الأممى وضوحاً فى الرؤية وتمسكاً بالمرجعيات فى البحث عن الحلول وإصراراً على تحقيق السلام دون الإضرار بوحدة اليمن".
وتعهد رئيس الوزراء، بعدم التخلى عن الدفاع عن مصالح الشعب اليمنى الكبرى فى استعادة الدولة وهزيمة الميليشيات الحوثية الإيرانية والحفاظ على اليمن موحداً فى دولة اتحادية ، معرباً عن أمله فى خروج اليمن من حالة الحرب والعداء والوصول إلى حل لخلافات القوى المؤيدة للشرعية.
وقال: " لدينا عدو واحد وعلينا أن نوجه نحوه بنادقنا " لافتاً إلى أن الخلافات تخدم الانقلابيين فى صنعاء وتضعف الجبهة الداخلية ، مشيراً إلى وجود فرصة لدى الشعب اليمنى بكل مكوناته لبناء يمن اتحادى جديد متسامح مع نفسه ومتصالح مع جواره يتطلع للمستقبل ويرغب فى النهوض وتحقيق النمو والاستقرار.
وأضاف رئيس الوزراء اليمنى، أن الحكومة ستبذل جهدها لحفظ الأمن فى عدن، معلناً انتهاء أزمة مرتبات الموظفين فى المحافظات التى تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية، وأن أزمة المرتبات واختفاء السيولة أمر قد غدا من الماضي.
ودعا بن دغر الدول الداعمة والمانحة لليمن ودول التحالف العربى لتوجيه جزء من المساعدات الإنسانية التى تأتى عبر المنظمات الدولية لدعم قطاعات التنمية والخدمات فى اليمن.
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