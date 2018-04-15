رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بالقمة العربية: لابد من من دعم كفاح شعب فلسطين

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بالقمة العربية: لابد من من دعم كفاح شعب فلسطينالأحد، 15 أبريل 2018 05:06 م
القمة العربية
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|قال موسى فكى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن مشاركته فى أعمال القمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بمثابة تجديد للعهد بين مؤسسى الشراكة العربية الإفريقية، وتأكيد على المضى قدما فى التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإفريقية فى ظل إطار مستدام.
ودعا فكى فى كلمته أمام "قمة القدس" التى انطلقت أعمالها اليوم إلى ضرورة تعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح القمة العربية الإفريقية الخامسة التى ستعقد فى الرياض العام المقبل، من أجل مواجهة جميع التحديات، ممثلة فى الإرهاب والتطرف واتساع دائرة الفقر.
وأضاف أن الجميع عرب وأفارقة فى حاجة لوقف مسلسل القرارات دون فعل، ومطالبون بمضاعفة جهود التعاون متعدد الأطراف، ودعم الكفاح العادل للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع: أن الاتحاد الإفريقى يواصل بعزم تنفيذ الإصلاحات وإقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو أمر يضاعف التعاون مع شركاء إفريقيا، ويفتح الأبواب للاستثمار العربى، مشيرًا إلى أن إفريقيا تحارب الإرهاب والتطرف والغلو الدينى التى تعد أكبر مهددات للأمن والسلم بالقارة السمراء، حيث بوكو حرام فى بحيرة تشاد والتنظيمات الإرهابية فى الساحل والصحراء، موضحًا أن أنجح الطرق لمكافحة الإرهاب عبر دفع عجلة التنمية.
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