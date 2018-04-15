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دخول وخروج 20 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الأحد، 15 أبريل 2018 12:46 م
دخول وخروج 20 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأحد،دخول وخروج 20 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة.

وذكرت الهيئة الاقتصادية في بيان لها اصدرته منذ قليل أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة و خروج 2 سفينة  ومن المنتظردخول 2 سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء 1 سفينة بضائع عامة.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
 

 


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