حيدر العبادى: الحكومة العراقية لن تتردد أمام فتح أى ملف فساد







بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأحد، أن الحكومة "لن تتردد" أمام فتح أى ملف فساد، مشيرا إلى أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل يعد فساداً فى حد ذاته .

وقال العبادى - فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوزارى السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فى بيان لمكتبه، أوردته قناة ( السومرية نيوز ) " إننا لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب .. وإننا إذ نستعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعا حمايته كل من موقعه".

وأضاف " أنهم لن يترددوا أمام فتح أى ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك، مشيرا إلى أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل يعد فسادا ولا يجوز أن تستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب".

وأشار العبادى إلى أن العراق بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا إلى نظرة جذرية لمكافحة الفساد .