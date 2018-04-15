جنازة عسكرية لشهيدى سيناء بمسجد الشرطة فى سوهاج بحضور المحافظ ومدير الأمن







سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظة سوهاج، واللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير الأمن، والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بمطار سوهاج الدولى الأحد المقبل، جثمان الشهيد محمود عبد الوهاب على حسن، ابن قرية قاو غرب مركز طما، والشهيد عبد الرحمن محمد أحمد التسويفى والذى يقيم بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، واللذين استشهدا فجر أمس أثناء التصدى لمحاولة إرهابية فى وسط سيناء.

ومن جانبها، قامت قوات الشرطة العسكرية بعمل جنازة عسكرية للشهيدين بحضور أسرتهما وسط اصطفاف من القيادات التنفيذية للمحافظة أمام مسجد الشرطة أمام مديرية أمن سوهاج.

ومن جانبه، نعى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج شهداء الوطن أبطال القوات المسلحة، مؤكدًا قدرة الشعب المصرى وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة، لافتًا إلى ان العملية الشاملة التى تنفذها القوات المسلحة فى سيناء، وما تحققه كل يوم من تدمير لمخابئ ومخازن الأسلحة سيساهم بشكل فعال فى القضاء على تلك الجماعات.

وأضاف: "رغم أننا نودع بين الحين والآخر أبطالاً أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن والتضحية من أجله".

وتقدم عبد المنعم والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بخالص التعازى إلى القيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة وأسر الشهداء، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل.