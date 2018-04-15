video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع "GPS"

الأحد، 15 أبريل 2018 09:06 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع "GPS" رجال الجمارك مع المضبوطات


الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع GPS بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان مسؤولا الجمارك سامح شرباش رئيس الوردية، وكريم صبحى مأمور الحركة، قد اشتبها فى الراكب المصرى "أ. أ"، خلال إنهاء إجرءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط شركة الوطنية القادمة من الكويت، إذ بدت على الراكب علامات القلق والارتباك.

وبالعرض على مصطفى العربى، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة من وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة، وجورج شاكر مأمور الجمرك، لتفتيش أمتعة الراكب، وبتفتيشها عُثر على 10 أجهزة GPS لتحديد المواقع وتتبع السيارات، وبها مكان مخصص لتركيب شريحة تليفون محمول، ومدون عليها  Smart GPS  بين طيات ملابسه

وقد اشترك فى الضبط، عاصم محمد مأمور الجمرك، ورُفيدة محمد مأمور الجمرك، وجهاد جلال من الأمن الجمركى، ومحمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب، تحت إشراف سعد عبادى مدير الوديعة، وقرر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى برقم 16 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركى.

أجهزة التتبع المضبوطة بمطار برج العرب
أجهزة التتبع المضبوطة بمطار برج العرب

 

received_838102616391806
الأجهزة المضبوطة

 

received_838102626391805
رجال الجمارك مع المضبوطات

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "أبليكشن نوبى" يقدم الأمثال والأغانى النوبية ويعرض التراث للسائحين

محافظ الإسكندرية : 178 ألف طن السعة التخزينية لصوامع القمح

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مطار برج العرب




لا تفوتك
فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

غدا.. إجراء القرعة العلنية التكميلية لحاجزى أراضى الإسكان المتميز

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

السيسي يضع النقاط على الحروف أمام القمة العربية: منطقتنا تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها.. ويؤكد: الحق العربى فى القدس غير قابل للمساومة.. مصير سوريا فى يد شعبها.. ولن نقبل بقصف عناصر يمنية للمدن السعودية

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تحت القبة.. تقدر بتريليون و725 مليار جنيه.. تستهدف فائض أولى 2%.. وزيرا المالية والتخطيط: اقتصادنا بدء مرحلة التعافى الكلى ووجوب استمرار برنامج الإصلاح.. و"عبد العال" يحيلها للجنة الخطة

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

مكرم المنياوى.. ورحل القبطى "مداح الرسول"

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

عبدالله السعيد يخسر فى أول ظهور مع "كوبيون بالوسورا" بالدورى الفنلندى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة