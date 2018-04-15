جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع "GPS"







الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التتبع GPS بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان مسؤولا الجمارك سامح شرباش رئيس الوردية، وكريم صبحى مأمور الحركة، قد اشتبها فى الراكب المصرى "أ. أ"، خلال إنهاء إجرءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط شركة الوطنية القادمة من الكويت، إذ بدت على الراكب علامات القلق والارتباك.

وبالعرض على مصطفى العربى، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة من وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة، وجورج شاكر مأمور الجمرك، لتفتيش أمتعة الراكب، وبتفتيشها عُثر على 10 أجهزة GPS لتحديد المواقع وتتبع السيارات، وبها مكان مخصص لتركيب شريحة تليفون محمول، ومدون عليها Smart GPS بين طيات ملابسه

وقد اشترك فى الضبط، عاصم محمد مأمور الجمرك، ورُفيدة محمد مأمور الجمرك، وجهاد جلال من الأمن الجمركى، ومحمود فيالة رئيس قسم مكافحة التهريب، تحت إشراف سعد عبادى مدير الوديعة، وقرر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى برقم 16 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركى.



أجهزة التتبع المضبوطة بمطار برج العرب



الأجهزة المضبوطة