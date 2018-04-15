جامعة دمياط تعقد مؤتمرها الثانى لـ"علماء المستقبل" بمشاركة 14 جامعة







دمياط عبده عبد البارى

تعقد جامعة دمياط المؤتمر العلمى الثانى علماء المستقبل"2" بالشراكة مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وهو لقاء علمى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط 16 و17 إبريل ويقدم فيه الطلاب الأبحاث العلمية وفقاً للتخصصات المعلنة، ويقوم الطلاب بعرض أبحاثهم فى المؤتمر، كما سيتم إقامة معرض فنى لأعمال الطلاب، وسوف تقدم الجامعة جوائز تشجيعية مالية للبحوث والأعمال المتميزة، ويتم استقبال وفود الجامعات مساءا الإثنين.

ويهدف المؤتمر لإعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع مما يؤهل الطلاب للمشاركة فى مجال البحث والنشر العلمى، ويعزز قدراتهم على العمل الجماعى والقيادى والتنافسى وتشجيع ورعاية الطلاب ذوى الكفاءات العلمية والبحثية، وبناء جسور التواصل العلمى بينهم وإثراء مجال البحث العلمى فى الجامعات وانعكاسه على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى.



والمجالات البحثية المشاركة فى المؤتمر تتضمن العلوم الأساسية والعلوم البيئية والطبية والهندسية والزراعية

والعلوم الإنسانية والتربوية والسياحة والفندقة والتربية الرياضية وعلوم الصحة والعلوم الاجتماعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والعلوم التجارية وإدارة الأعمال والإعلام والصحافة وعلم التاريخ والآثار والفنون (التطبيقية - التشكيلية - التعبيرية - الموسيقية ) والجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.





ويرأس المؤتمر الدكتور طارق محمد سعيد أبو المعاطى والدكتورة نعمت محمد حسن محمود مقرر المؤتمر

والدكتورة غادة محمد الصياد أمين المؤتمر و الدكتور نشوى محمد نبيل رئيس اللجنة المنظمة.

وبلغ عدد أبحاث الطلبة المشاركين 84 بحثا من 14جامعة.

يقام اليوم الأول فى كلية الفنون التطبيقية فى دمياط وتعقد فى تمام السادسة مساء على الباخرة خلود النيل ندوة يقدمها الفنان طارق الدسوقى والناقد الفنى محمد كمال واليوم الثانى فى جامعة الدلتا.