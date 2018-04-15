تحرير 42 محضرا تموينيا بمركز ملوى بالمنيا







المنيا حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز ملوى 42 محضرا تموينيا منها 7 محاضر ضد أصحاب المحلات العامة و5 محاضر ضد البداليين التموينيين بالإضافة إلى 30 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، نقص وزن فى الرغيف ، عدم إعطاء بون صرف".

قال إبراهيم العربى رئيس مركزومدينة ملوى فى بيان إنه تم ضبط 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء باجمالى وزن 400 كجم ، كما تم رفع و إزالة 31 حالة تعد على الأرض الزراعية باجمالى مساحة 16 قيراط و 4 أسهم بمدينة ملوى وقرية الروضة بالمركز.

وأوضح إنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات المياه و محطات الصرف الصحى بقرى المركز لرفع كفاءتها.