تحرير 42 محضرا تموينيا بمركز ملوى بالمنيا

تحرير 42 محضرا تموينيا بمركز ملوى بالمنياالأحد، 15 أبريل 2018 02:05 م
مخبز - أرشيفية
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حررت الوحدة المحلية لمركز ملوى 42 محضرا تموينيا منها 7 محاضر ضد أصحاب المحلات العامة و5 محاضر ضد البداليين التموينيين بالإضافة إلى 30 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، نقص وزن فى الرغيف ، عدم إعطاء بون صرف".
قال إبراهيم العربى رئيس مركزومدينة ملوى فى بيان إنه تم ضبط 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء باجمالى وزن 400 كجم ، كما تم رفع و إزالة 31 حالة تعد على الأرض الزراعية باجمالى مساحة 16 قيراط و 4 أسهم بمدينة ملوى وقرية الروضة بالمركز.
وأوضح إنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات المياه و محطات الصرف الصحى بقرى المركز لرفع كفاءتها.
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