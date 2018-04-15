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تحرير 42 محضرا تموينيا بمركز ملوى بالمنيا

الأحد، 15 أبريل 2018 02:05 م
تحرير 42 محضرا تموينيا بمركز ملوى بالمنيا مخبز - أرشيفية


المنيا حسن عبد الغفار
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حررت الوحدة المحلية لمركز ملوى 42 محضرا تموينيا منها 7 محاضر ضد أصحاب المحلات العامة و5 محاضر ضد البداليين التموينيين بالإضافة إلى 30 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، نقص  وزن فى الرغيف ، عدم إعطاء بون صرف".

قال إبراهيم العربى رئيس مركزومدينة ملوى فى بيان إنه تم ضبط 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم  بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء باجمالى وزن 400 كجم ، كما تم رفع و إزالة 31 حالة تعد على الأرض الزراعية باجمالى مساحة  16 قيراط و 4 أسهم بمدينة ملوى وقرية الروضة  بالمركز.

وأوضح إنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات المياه و محطات الصرف الصحى بقرى المركز لرفع كفاءتها.

 

 

 


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