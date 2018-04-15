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اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى التاسع للتنمية فى الوطن العربى بجامعة أسيوط

الأحد، 15 أبريل 2018 08:26 ص
اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى التاسع للتنمية فى الوطن العربى بجامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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تنطلق بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور خالد محمد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط.
 
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش عدة محاور هامة تتضمن الملوثات البيئية، والتغيرات المناخية، والبيئة والإعلام، والتشريعات البيئية، والكوارث البيئية، والتنوع البيولوجى، وإدارة المخلفات، والمجتمعات السكانية والبيئة، وإدارة الموارد المائية، والتصحر واستصلاح الأراضي، ودور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فى العمل البيئي، ونظم المعلومات الجغرافية والبيئية، والبيئة وصحة المجتمع، والطاقة والبيئة، سلامة الغذاء والبيئة، والفنون والبيئة، ومحاور أخرى متعلقة بالتنمية البيئية.
 
وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، أن المؤتمر يناقش أكثر من 130 بحثا، كما يقام على هامش المؤتمر معرضاً للشركات والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمامات البيئية فى مختلف المجالات مثل تصنيع معدات وأدوات إعادة تصنيع المخلفات، وأجهزة قياس ومتابعة التلوث، وأجهزة التحكم المختلفة للتلوث، وأجهزة ومعدات معالجة المياه، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجال البيئة، حيث يشارك فى المؤتمر إلى جانب مصر 13 دولة عربية وأجنبية تضم ألمانيا واليمن وفلسطين والعراق وتونس والسودان والسعودية وسوريا والجزائر والإمارات والبحرين وليبيا والمغرب.
 

 


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